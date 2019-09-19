В Челябинске прозвучит орган, в честь погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске
«Мы с тобой, Магнитогорск». Концерт с таким названием пройдет 31 декабря в зале органной и камерной музыки Родина в Челябинске. Об этом сообщает «Урал-пресс-информ».
Вспомнить о магнитогорской трагедии под звуки органа предложил председатель совета ветеранов боевых действий Челябинского регионального объединения «Офицеры России» Владимир Саломатин.
— Мы намерены выразить поддержку пострадавшим от того страшного взрыва. Такое нельзя забывать. И орган не должен молчать, — говорит Владимир Соломатин.
По его словам, 31-го декабря в Челябинске будет звучать орган, стихи о вечном и диалоги из социальных сетей, появившиеся в Интернете сразу после взрыва.
Идею проведения памятного концерта камерной музыки уже поддержали в других городах Южного Урала. Магнитогорск в годовщину трагедии не останется один.
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ИСТОЧНИК KP.RU