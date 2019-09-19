2019-09-19T09:32:42+03:00
Общество

В Челябинске прозвучит орган, в честь погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске

Памятный концерт будет посвящен годовщине трагедии
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Идею проведения памятного концерта уже поддержали в других городах Южного УралаИдею проведения памятного концерта уже поддержали в других городах Южного УралаФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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«Мы с тобой, Магнитогорск». Концерт с таким названием пройдет 31 декабря в зале органной и камерной музыки Родина в Челябинске. Об этом сообщает «Урал-пресс-информ».

Вспомнить о магнитогорской трагедии под звуки органа предложил председатель совета ветеранов боевых действий Челябинского регионального объединения «Офицеры России» Владимир Саломатин.

— Мы намерены выразить поддержку пострадавшим от того страшного взрыва. Такое нельзя забывать. И орган не должен молчать, — говорит Владимир Соломатин.

По его словам, 31-го декабря в Челябинске будет звучать орган, стихи о вечном и диалоги из социальных сетей, появившиеся в Интернете сразу после взрыва.

Идею проведения памятного концерта камерной музыки уже поддержали в других городах Южного Урала. Магнитогорск в годовщину трагедии не останется один.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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