Под Челябинском подростки чуть было не пустили под откос грузовой поезд

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-19T09:32:03+03:00

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Полицейские задержали подростков, которые во вторник, 17 сентября, сорвали стоп-кран на вагоне грузового поезда под Челябинском. Пятеро смелых из Ленинского района гуляли в районе станции «Кирзавод» и решили повеселиться.

— Вечером в дежурную часть сообщили, что при отправлении грузового поезда со станции «Кирзавод» сработала тормозная система: кто-то перекрыл тормозной кран в хвостовом вагоне. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции задержали пятерых подростков 2003 и 2005 годов рождения. Все они ученики одной из школ Ленинского района, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Выяснилось, что два паренька обратили внимание на грузовой поезд, который замедлил ход. Когда состав остановился, подростки подошли к последнему вагону, один из них выдернул тормозной кран.

На этот раз подростки отделались профилактической беседой. А их родителей оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU