2019-09-19T12:35:26+03:00
Общество

Южноуральцам покажут инкассаторскую машину изнутри и машину по сортировке денег

Банк России проводит день открытых дверей в Челябинске
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Золотые слитки в музее Центрального Банка России в День открытых дверей.Золотые слитки в музее Центрального Банка России в День открытых дверей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 28 сентября 2019 года, во всех территориальных учреждениях Банка России пройдет День открытых дверей. Челябинцев будут ждать в Отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России, сообщает пресс-служба ЦБ.

Желающих обучат финансовой грамотности и подарят сувенир на память. Развлекать посетителей будет машина, которая не только пересчитает банкноты, но и рассортирует купюры на годные и ветхие. Научат способам определения подлинности купюр. Расскажут, что такое потребительская корзина и как отличить личную инфляцию от официальной.

Впервые гости мероприятия смогут заглянуть внутрь инкассаторской бронированной машины, предназначенной для перевозки наличных денег. Инкассаторы в бронежилетах расскажут о спецавтомобиле, оснащенном современными системами видеорегистрации и радиосвязи. Доступ к авто у здания ЦБ в Челябинске с 10:00 до 18:00.

Также челябинцы услышат лекции о личном финансовом плане, «магии» сложного процента и о работе Единой биометрической системы. В музее посетителей ждут ценные экспонаты, экскурсия о современных функциях Банка России и развитии банковской системы на Урале.

День Открытых дверей в Челябинске пройдет по адресу: пр.Ленина, 58.

В здании Отделения действуют особые требования по пропускному режиму. Нужна предварительная запись на сайте Банка России.

Записаться можно также по телефону: +7(351) 268-07-70.

При посещении необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ, для детей — копию свидетельства о рождении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получайте кешбэк 5% по карте «Мир» в магазинах «ДИКСИ»
«Веселый глазик» в грустном городе Миассе не простоял сутки
Урок кибербезопасности прошел в школах Челябинска
Житель Челябинска задушил своего знакомого и забетонировал в гараже
Виртуальные концертные залы появятся в Челябинской области
«Везучая» маршрутка протаранила иномарку в Челябинске
«Работают три скорые и полиция»: в Челябинске на остановке столкнулись две легковушки и микроавтобус
В Челябинской области пенсионер на легковушке залетел под грузовик
Паре из Челябинска приписали лишних 60 тысяч при оформлении кредита на машину
Энергетики рассказали, почему встали трамваи и потухли светофоры в Челябинске
Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO
В Челябинске подросток перед смертью отправил другу видео с попыткой суицида
Эко-квест «ЗаБОР» в Челябинске перенесли на 12 октября
В Челябинске рекультивация свалки подорожала на миллиард
Нейросеть проанализировала образ известных политиков Челябинской области
Под Челябинском подростки чуть было не пустили под откос грузовой поезд
В Челябинске прозвучит орган, в честь погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске
В ветприемнике Челябинска, где жестоко убили пса, могут установить видеонаблюдение
В Челябинске в центре срезают заборы вдоль газонов
Разбившего Rolls-Royce Аристова рабочего из Челябинска могут признать банкротом до конца этого дня
В Челябинской области оправдали начальника ГИБДД, которого подчиненный обвинил в подлоге
В Челябинской области нашли иномарку с привязанным к ней трупом
«Блогер» устроил дебош в самолете из Челябинска в Симферополь
Менеджер «Гранд-Турс», кинувшая десятки туристов в Челябинске, вышла на связь с пострадавшими