Южноуральцам покажут инкассаторскую машину изнутри и машину по сортировке денег
В субботу, 28 сентября 2019 года, во всех территориальных учреждениях Банка России пройдет День открытых дверей. Челябинцев будут ждать в Отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России, сообщает пресс-служба ЦБ.
Желающих обучат финансовой грамотности и подарят сувенир на память. Развлекать посетителей будет машина, которая не только пересчитает банкноты, но и рассортирует купюры на годные и ветхие. Научат способам определения подлинности купюр. Расскажут, что такое потребительская корзина и как отличить личную инфляцию от официальной.
Впервые гости мероприятия смогут заглянуть внутрь инкассаторской бронированной машины, предназначенной для перевозки наличных денег. Инкассаторы в бронежилетах расскажут о спецавтомобиле, оснащенном современными системами видеорегистрации и радиосвязи. Доступ к авто у здания ЦБ в Челябинске с 10:00 до 18:00.
Также челябинцы услышат лекции о личном финансовом плане, «магии» сложного процента и о работе Единой биометрической системы. В музее посетителей ждут ценные экспонаты, экскурсия о современных функциях Банка России и развитии банковской системы на Урале.
День Открытых дверей в Челябинске пройдет по адресу: пр.Ленина, 58.
В здании Отделения действуют особые требования по пропускному режиму. Нужна предварительная запись на сайте Банка России.
Записаться можно также по телефону: +7(351) 268-07-70.
При посещении необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ, для детей — копию свидетельства о рождении.
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