Энергетики рассказали, почему встали трамваи и потухли светофоры в Челябинске
В четверг, 19 сентября, Курчатовский район Челябинска, где проживают порядка 7,5 тысяч человек, остался без электричества. Из-за этого встали троллейбусы и трамваи, обесточены светофоры. Оказалось, во всем виновата испортившаяся погода.
Трамваи у Лакокрасочного завода стоят третий час. Фото: Ирина Аюпова.
— Циклон принес на Южный Урал сильные ливни и усиление ветра. Из-за этого утром произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования. Повреждены две высоковольтные линии: «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная», — сообщает компания «Россети Урал» — «Челябэнерго».
Место повреждения уже обнаружено. На линиях уже работают четыре ремонтно-восстановительные бригады.
Электроснабжение всех потребителей восстановят после завершения ремонтных работ.
Еще одна беда четверга: потоп под мостами на въезде в Ленинский район города. Фото: Андрей Ершов.
Также в эти минуты город страдает от потопа на улицах. Городские ливневки не справляются с дождем.
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ИСТОЧНИК KP.RU