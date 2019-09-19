2019-09-19T10:18:43+03:00
Общество

Энергетики рассказали, почему встали трамваи и потухли светофоры в Челябинске

И когда в Курчатовском районе города снова дудут электричество
Лидия ПЕСКОВА
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На Северке не работают светофоры.На Северке не работают светофоры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 19 сентября, Курчатовский район Челябинска, где проживают порядка 7,5 тысяч человек, остался без электричества. Из-за этого встали троллейбусы и трамваи, обесточены светофоры. Оказалось, во всем виновата испортившаяся погода.

Трамваи у Лакокрасочного завода стоят третий час. Фото: Ирина Аюпова.

Трамваи у Лакокрасочного завода стоят третий час. Фото: Ирина Аюпова.

— Циклон принес на Южный Урал сильные ливни и усиление ветра. Из-за этого утром произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования. Повреждены две высоковольтные линии: «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная», — сообщает компания «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Место повреждения уже обнаружено. На линиях уже работают четыре ремонтно-восстановительные бригады.

Электроснабжение всех потребителей восстановят после завершения ремонтных работ.

Еще одна беда четверга: потоп под мостами на въезде в Ленинский район города. Фото: Андрей Ершов.

Еще одна беда четверга: потоп под мостами на въезде в Ленинский район города. Фото: Андрей Ершов.

Также в эти минуты город страдает от потопа на улицах. Городские ливневки не справляются с дождем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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