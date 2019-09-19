2019-09-19T10:06:30+03:00
Общество

Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO

Поделиться:
Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKOРектор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO
Изменить размер текста:

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков стал единственным представителем России в генеральном совете международной конфедерации измерителей IMEKO.

Это решение было озвучено в Берлине, где проходило заседание генсовета конфедерации. Введение представителя России в генсовет IMEKO — знаковое событие для нашей страны, которая долгое время не была представлена в руководящем органе конфедерации. Этому событию предшествовало предложение, поступившее Александру Шестакову одновременно из Москвы и Санкт-Петербурга. Ректор Южно-Уральского государственного университета дал согласие и возглавил международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов Российской Федерации.

В составе международной конфедерации измерителей 25 различных технических комитетов. Генеральный совет IMEKO координирует вопросы, связанные с публикациями, проведением конгрессов и симпозиумом по различным направлениям. Члены совета, изучив достижения Александра Шестакова, пришли к выводу, что Александр Леонидович сможет не только развивать направление метрологии в нашей стране, но и представлять его за рубежом.

— Это не только признание моих заслуг, но и признание достижений ЮУрГУ. Первым результатом нашей совместной деятельности в генсовете стало решение о проведении международной конференции по цифровой индустрии в ЮУрГУ под эгидой IMEKO, — комментирует Александр Шестаков. — В прошлом году мы первыми в нашей стране провели глобальный научный форум «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития-2018». Хочу, чтобы эта конференция стала главной в России. Раз в два года мы можем проводить ее в Южно-Уральском госуниверситете. В следующем году глобальный мировой форум пройдет под флагом международной конфедерации измерителей. Это нам даст новые идеи для дальнейшего развития.

Как стало известно, на конгрессе IMEKO, который пройдет в Гамбурге в 2024 году, будут рассматриваться новые направления науки в области измерительной техники: цифровизация и big data (большие данные), энергоэффективность, окружающая среда и нанотехнологии, квантовые вычисления и динамические измерения.

— Мы на правильном пути, — убежден Александр Шестаков. — В ЮУрГУ работает лаборатория квантовых вычислений, ведутся серьезные исследования в области динамики измерений и энергоэффективности, идет работа с большими данными в рамках направления «цифровая индустрия». Трендовыми направлениями мы занимаемся и будем заниматься еще более активно. Будем концентрироваться и двигаться вперед.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получайте кешбэк 5% по карте «Мир» в магазинах «ДИКСИ»
«Веселый глазик» в грустном городе Миассе не простоял сутки
Урок кибербезопасности прошел в школах Челябинска
Житель Челябинска задушил своего знакомого и забетонировал в гараже
Виртуальные концертные залы появятся в Челябинской области
«Везучая» маршрутка протаранила иномарку в Челябинске
«Работают три скорые и полиция»: в Челябинске на остановке столкнулись две легковушки и микроавтобус
В Челябинской области пенсионер на легковушке залетел под грузовик
Паре из Челябинска приписали лишних 60 тысяч при оформлении кредита на машину
Энергетики рассказали, почему встали трамваи и потухли светофоры в Челябинске
В Челябинске подросток перед смертью отправил другу видео с попыткой суицида
Эко-квест «ЗаБОР» в Челябинске перенесли на 12 октября
Южноуральцам покажут инкассаторскую машину изнутри и машину по сортировке денег
В Челябинске рекультивация свалки подорожала на миллиард
Нейросеть проанализировала образ известных политиков Челябинской области
Под Челябинском подростки чуть было не пустили под откос грузовой поезд
В Челябинске прозвучит орган, в честь погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске
В ветприемнике Челябинска, где жестоко убили пса, могут установить видеонаблюдение
В Челябинске в центре срезают заборы вдоль газонов
Разбившего Rolls-Royce Аристова рабочего из Челябинска могут признать банкротом до конца этого дня
В Челябинской области оправдали начальника ГИБДД, которого подчиненный обвинил в подлоге
В Челябинской области нашли иномарку с привязанным к ней трупом
«Блогер» устроил дебош в самолете из Челябинска в Симферополь
Менеджер «Гранд-Турс», кинувшая десятки туристов в Челябинске, вышла на связь с пострадавшими