Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-19T10:06:30+03:00

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Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков стал единственным представителем России в генеральном совете международной конфедерации измерителей IMEKO.

Это решение было озвучено в Берлине, где проходило заседание генсовета конфедерации. Введение представителя России в генсовет IMEKO — знаковое событие для нашей страны, которая долгое время не была представлена в руководящем органе конфедерации. Этому событию предшествовало предложение, поступившее Александру Шестакову одновременно из Москвы и Санкт-Петербурга. Ректор Южно-Уральского государственного университета дал согласие и возглавил международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов Российской Федерации.

В составе международной конфедерации измерителей 25 различных технических комитетов. Генеральный совет IMEKO координирует вопросы, связанные с публикациями, проведением конгрессов и симпозиумом по различным направлениям. Члены совета, изучив достижения Александра Шестакова, пришли к выводу, что Александр Леонидович сможет не только развивать направление метрологии в нашей стране, но и представлять его за рубежом.

— Это не только признание моих заслуг, но и признание достижений ЮУрГУ. Первым результатом нашей совместной деятельности в генсовете стало решение о проведении международной конференции по цифровой индустрии в ЮУрГУ под эгидой IMEKO, — комментирует Александр Шестаков. — В прошлом году мы первыми в нашей стране провели глобальный научный форум «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития-2018». Хочу, чтобы эта конференция стала главной в России. Раз в два года мы можем проводить ее в Южно-Уральском госуниверситете. В следующем году глобальный мировой форум пройдет под флагом международной конфедерации измерителей. Это нам даст новые идеи для дальнейшего развития.

Как стало известно, на конгрессе IMEKO, который пройдет в Гамбурге в 2024 году, будут рассматриваться новые направления науки в области измерительной техники: цифровизация и big data (большие данные), энергоэффективность, окружающая среда и нанотехнологии, квантовые вычисления и динамические измерения.

— Мы на правильном пути, — убежден Александр Шестаков. — В ЮУрГУ работает лаборатория квантовых вычислений, ведутся серьезные исследования в области динамики измерений и энергоэффективности, идет работа с большими данными в рамках направления «цифровая индустрия». Трендовыми направлениями мы занимаемся и будем заниматься еще более активно. Будем концентрироваться и двигаться вперед.

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