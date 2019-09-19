Получайте кешбэк 5% по карте «Мир» в магазинах «ДИКСИ»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-19T12:48:21+03:00

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Держатели карт «Мир» могут совершать покупки в магазинах «ДИКСИ» с выгодой! «ДИКСИ» — продуктовый магазин низких цен, который можно найти почти в каждом районе.

Чтобы получать кешбэк, привяжите карту «Мир» к программе лояльности на сайте privetmir.ru; оплачивайте покупки картой «Мир» в магазинах «ДИКСИ»; получайте кэшбэк 5% .

Акция действует с 6 сентября по 30 ноября 2019 года.

Период проведения акции с 06.09.2019 года по 30.11.2019 года. В рамках акции клиент получает кешбэк* в размере 5% от суммы чека при оплате товаров** картой «Мир» в сети магазинов «ДИКСИ». Для получения кешбэка карта клиента должна быть зарегистрирована в программе лояльности для держателей карт «Мир». В акции не принимают участие кобейджинговые карты «Мир».

Информацию об организаторе, партнере и операторе акции, о правилах ее проведения, сроках, магазинах «ДИКСИ», участвующих в акции, и порядке получения кешбэка можно узнать по телефону 8-800-333-02-01, в торговых залах магазинов «ДИКСИ», на сайтах privetmir.ru и dixy.ru. Правила программы лояльности «Мир» доступны на сайте privetmir.ru.

*Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных на приобретение товаров и услуг. Кэшбэк рассчитывается от цены товара действующей на момент приобретения товара.

** кроме табачной продукции (табака, табачных изделий, курительных принадлежностей, в том числе, трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок) и алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков.

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