2019-09-19T12:48:21+03:00
Экономика

Получайте кешбэк 5% по карте «Мир» в магазинах «ДИКСИ»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Держатели карт «Мир» могут совершать покупки в магазинах «ДИКСИ» с выгодой! «ДИКСИ» — продуктовый магазин низких цен, который можно найти почти в каждом районе.

Чтобы получать кешбэк, привяжите карту «Мир» к программе лояльности на сайте privetmir.ru; оплачивайте покупки картой «Мир» в магазинах «ДИКСИ»; получайте кэшбэк 5% .

Акция действует с 6 сентября по 30 ноября 2019 года.

Период проведения акции с 06.09.2019 года по 30.11.2019 года. В рамках акции клиент получает кешбэк* в размере 5% от суммы чека при оплате товаров** картой «Мир» в сети магазинов «ДИКСИ». Для получения кешбэка карта клиента должна быть зарегистрирована в программе лояльности для держателей карт «Мир». В акции не принимают участие кобейджинговые карты «Мир».

Информацию об организаторе, партнере и операторе акции, о правилах ее проведения, сроках, магазинах «ДИКСИ», участвующих в акции, и порядке получения кешбэка можно узнать по телефону 8-800-333-02-01, в торговых залах магазинов «ДИКСИ», на сайтах privetmir.ru и dixy.ru. Правила программы лояльности «Мир» доступны на сайте privetmir.ru.

*Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных на приобретение товаров и услуг. Кэшбэк рассчитывается от цены товара действующей на момент приобретения товара.

** кроме табачной продукции (табака, табачных изделий, курительных принадлежностей, в том числе, трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок) и алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков.

Генеральная лицензия Банка России № 493.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Веселый глазик» в грустном городе Миассе не простоял сутки
Урок кибербезопасности прошел в школах Челябинска
Житель Челябинска задушил своего знакомого и забетонировал в гараже
Виртуальные концертные залы появятся в Челябинской области
«Везучая» маршрутка протаранила иномарку в Челябинске
«Работают три скорые и полиция»: в Челябинске на остановке столкнулись две легковушки и микроавтобус
В Челябинской области пенсионер на легковушке залетел под грузовик
Паре из Челябинска приписали лишних 60 тысяч при оформлении кредита на машину
Энергетики рассказали, почему встали трамваи и потухли светофоры в Челябинске
Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO
В Челябинске подросток перед смертью отправил другу видео с попыткой суицида
Эко-квест «ЗаБОР» в Челябинске перенесли на 12 октября
Южноуральцам покажут инкассаторскую машину изнутри и машину по сортировке денег
В Челябинске рекультивация свалки подорожала на миллиард
Нейросеть проанализировала образ известных политиков Челябинской области
Под Челябинском подростки чуть было не пустили под откос грузовой поезд
В Челябинске прозвучит орган, в честь погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске
В ветприемнике Челябинска, где жестоко убили пса, могут установить видеонаблюдение
В Челябинске в центре срезают заборы вдоль газонов
Разбившего Rolls-Royce Аристова рабочего из Челябинска могут признать банкротом до конца этого дня
В Челябинской области оправдали начальника ГИБДД, которого подчиненный обвинил в подлоге
В Челябинской области нашли иномарку с привязанным к ней трупом
«Блогер» устроил дебош в самолете из Челябинска в Симферополь
Менеджер «Гранд-Турс», кинувшая десятки туристов в Челябинске, вышла на связь с пострадавшими