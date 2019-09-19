Штормовой ветер обрушил остановку на трамвай в Челябинске
Мощные порывы ветра днем 19 сентября повалили навес на остановке Больница скорой помощи в Челябинске. Конструкция рухнула на трамвай. Движение на Северо-Западе остановилось на полчаса.
— Люди успели отбежать, никто не пострадал. Трамвай немного покосился, но устоял. Когда в пробке собрались несколько трамваев, водители скооперировались и подняли остановку. Другой вопрос, будет ли она стоять? Ветер на улице разгулялся сильный, — поделилась с КП-Челябинск подробностями горожанка Анна.
Сейчас движение трамваев восстановлено. По данным МЧС, ветер будет еще минимум один день бушевать в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU