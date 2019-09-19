В Челябинской области грабитель сорвал золотые серьги с первоклассницы
В полицию Миасса обратился местный житель. С его дочери-первоклассницы сняли золотые серьги прямо возле дома. По словам отца, девочка играла на улице. К ней подошел неизвестный, попросил закрыть глаза за конфеты. А сам в это время снял украшения с ушей.
Полицейские поймали грабителя. Им оказался 21-летний местный житель. Его уже неоднократно судили за кражи и грабежи. Серьги он сдал в ломбард.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Грабителя заключили под стражу. Полицейские предполагают, что он может быть причастен к другим преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU