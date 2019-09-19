Штормовой ветер сдул крышу с частного дома в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-19T14:26:21+03:00

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Разбушевавшийся на Южном Урале ураганный ветер сорвал кровлю с жилого дома в Карталах. Инцидент произошел 19 сентября на улице Труда в микрорайоне Полтавка. Об этом сообщает газета «Карталинская новь».

Местные жители сфотографировали последствия стихии. На снимке видно, что половина частного дома осталась без крыши. Там же в Полтавке на улице Набережной улетела крыша с гаража. Часть кровли повисла на проводах. Из-за этого начались перебои с электричеством. А на улице Братьев Кашириных на проводах повис столб. Электроопра не выдержала сильного порыва ветра.

— Поступило немало сигналов о том, что ветер срывает провода со столбов. Такое произошло на улице Больничной в микрорайоне Угольных Копей, —цитирует службу ЕДДС газета «Карталинская новь».

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ИСТОЧНИК KP.RU