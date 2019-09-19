Штормовой ветер сдул крышу с частного дома в Челябинской области
Разбушевавшийся на Южном Урале ураганный ветер сорвал кровлю с жилого дома в Карталах. Инцидент произошел 19 сентября на улице Труда в микрорайоне Полтавка. Об этом сообщает газета «Карталинская новь».
Местные жители сфотографировали последствия стихии. На снимке видно, что половина частного дома осталась без крыши. Там же в Полтавке на улице Набережной улетела крыша с гаража. Часть кровли повисла на проводах. Из-за этого начались перебои с электричеством. А на улице Братьев Кашириных на проводах повис столб. Электроопра не выдержала сильного порыва ветра.
— Поступило немало сигналов о том, что ветер срывает провода со столбов. Такое произошло на улице Больничной в микрорайоне Угольных Копей, —цитирует службу ЕДДС газета «Карталинская новь».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем резонансного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU