2019-09-19T14:39:27+03:00
Общество

В Челябинске выбирают место для строительства ледового городка

На портале электронных голосований просят высказать мнение о точке в Металлургическом районе
Ольга АНТОНОВА
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Челябинев просят выбрать место для строительства новогоднего городка в Металлургическом районе. Фото: Архив "КП".Челябинев просят выбрать место для строительства новогоднего городка в Металлургическом районе. Фото: Архив "КП".
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До новогодних праздников осталось 103 дня. А ледовые городки на городских площадях ставят раньше — в конце ноября — начале декабря. В этом время на озерах и карьерах лед достигает нужной толщины, чтобы резать блоки для строительства фигур, горок и замков.

На портале электронных голосований «Активный житель74» стартовал опрос по месту размещения городка в Металлургическом районе. Напоминаем, что для участия в голосовании нужно иметь регистрацию на портале госуслуг.

— В этом году мы встали перед выбором места зимнего отдыха жителей района. Есть традиционные площадки, а есть и новые. По результатам опроса будем смотреть, какая площадка предпочтительней, — говорит глава Металлургического района Сергей Кочетков.

На выбор предлагаются локации:

— в сквере им. Богдана Хмельницкого. За эту точку проголосовало 125 человек;

— на площадке возле ДК ЧМК. Отдано 65 голосов;

— возле Досугового центра «Импульс». «За» проголосовало 53 человека;

— возле ДК «Сокол» (п. Аэропорт). Так считают 15 человек.

Еще 56 проголосовавших считают, что с местом должны определиться специалисты.

Голосование продлится до 29 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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