В Челябинске хирурги удалили иглу из легкого ребенка

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-19T16:38:49+03:00

Игла находилась в легком ребенка пять лет. Фото: группа "Челябинская областная детская клиническая больница" vk.com

Острый предмет находился в организме пять лет

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Кто бы мог подумать, что причина частных бронхитов маленького жителя Челябинской области не в вирусах и бактериях, а в тонкой острой игле! Лечили пациента от хвори, но все без толку. И только компьютерная томография показала в легком… иглу с круглой головкой.

Как острый предмет попал в организм? Скорее всего, его ребенок держал во рту, вздохнул или закашлялся, и игла проскользнула в горло.

На операцию пациента отправили в главную детскую больницу Южного Урала.

Как сообщил главный детский хирург Челябинской области, заместитель главного врача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев, случай достаточно редкий и опасный. Игла могла повредить внутренние органы или сосуды. Пришлось вырабатывать несколько методов вмешательства.

— Мы сделали бронхоскопию, однако удалить иголку со стороны бронхов не представлялось возможным. Она проникла в ткань легкого. Решили оперировать, для чего пришлось рассечь легкое, — поделился Николай Михайлович.

Операция прошла успешно.

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ИСТОЧНИК KP.RU