Ветер повалил старый раскидистый вяз в сквере на Алом поле в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-19T18:06:44+03:00

Вяз был очень высоким и старым. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Изменить размер текста: A A

Сильный ветер, который поднялся в Челябинске в четверг, 19 сентября, лихо валит деревья по всему городу. Мелкими ветками уже засыпаны все газоны. К сожалению, непогода не щадит даже культовые места.

В сквере на Алом поле ветер сломал раскидистый старый вяз, который рос неподалеку от храма Александра Невского.

Мощный ствол не устоял.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вяз упал на одну из пешеходных дорожек. К счастью, при обрушении дерева люди не пострадали.

Ранее на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой тоже рухнуло взрослое дерево. Шквалистые порывы ветра разломили мощный ствол надвое. На проспекте Победы, на остановке, на трамвай упал подломленный навес. Но досталось и области. В Троицке опрокинулся незакрепленный остановочный комплекс. В Карталах порывами ветра сорвало крышу у частного дома, оборваны линии электропередач. Перебои с электроснабжением были и в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем разгула стихии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU