Ветер повалил старый раскидистый вяз в сквере на Алом поле в Челябинске
Сильный ветер, который поднялся в Челябинске в четверг, 19 сентября, лихо валит деревья по всему городу. Мелкими ветками уже засыпаны все газоны. К сожалению, непогода не щадит даже культовые места.
В сквере на Алом поле ветер сломал раскидистый старый вяз, который рос неподалеку от храма Александра Невского.
Мощный ствол не устоял.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Вяз упал на одну из пешеходных дорожек. К счастью, при обрушении дерева люди не пострадали.
Ранее на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой тоже рухнуло взрослое дерево. Шквалистые порывы ветра разломили мощный ствол надвое. На проспекте Победы, на остановке, на трамвай упал подломленный навес. Но досталось и области. В Троицке опрокинулся незакрепленный остановочный комплекс. В Карталах порывами ветра сорвало крышу у частного дома, оборваны линии электропередач. Перебои с электроснабжением были и в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU