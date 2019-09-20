ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram
Весь мир сходит с ума по возможности современных смартфонов — наводишь камеру на лицо и программа превращает тебя в зайчика, чертика, надевает причудливую шляпу и прочая виртуальная магия. Называется это маской, наиболее популярный они у пользователей Instagram. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сделал свою маску для популярной соцсети.
— Мы один из первых клубов КХЛ, кто на это отважился. Концепция на сезон — «За Танкоград!», поэтому маску сделали в виде шлемофона, а когда открываете рот, в вас летит шайба, но зубы в последний момент спасает клюшка, — сообщили в пресс-службе клуба.
Попробовать маску можно двумя способами. Маска работает только в приложении на мобильных устройствах.
Вариант №1.
• Зайти в официальный аккаунт хоккейного клуба.
• Нажать на изображение смайла и открыть кадр с человеком в шлемофоне.
• В левом нижнем углу нажать на кнопку «Попробовать».
Вариант №2.
• Зайти по прямой ссылке.
ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU