СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-20T08:36:04+03:00

Любой пользователь может примерить на себя виртуальный шлемофон

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Весь мир сходит с ума по возможности современных смартфонов — наводишь камеру на лицо и программа превращает тебя в зайчика, чертика, надевает причудливую шляпу и прочая виртуальная магия. Называется это маской, наиболее популярный они у пользователей Instagram. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сделал свою маску для популярной соцсети.

— Мы один из первых клубов КХЛ, кто на это отважился. Концепция на сезон — «За Танкоград!», поэтому маску сделали в виде шлемофона, а когда открываете рот, в вас летит шайба, но зубы в последний момент спасает клюшка, — сообщили в пресс-службе клуба.

Попробовать маску можно двумя способами. Маска работает только в приложении на мобильных устройствах.

Вариант №1.

• Зайти в официальный аккаунт хоккейного клуба.

• Нажать на изображение смайла и открыть кадр с человеком в шлемофоне.

• В левом нижнем углу нажать на кнопку «Попробовать».

Вариант №2.

• Зайти по прямой ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733134" frameborder="0"></iframe> ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU