Грузовик снес женщину на трамвайной остановке в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-20T08:48:34+03:00

Грузовик сбил женщину на остановке в Челябинске. Фото: из группы VK "Челябинский транспорт"

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария произошла утром 20 сентября. В районе трамвайной остановки Тепличная грузовик вылетел на рельсы. Махина снесла женщину, которая ждала вагон.

Из-за аварии остановилось движение составов в обе стороны.

— Приехали несколько машин скорой. Женщину достали из-под колес, загрузили в машину реанимации, — рассказали КП-Челябинск очевидцы аварии.

Сейчас за жизнь челябинки борются врачи. В соцсетях живо обсуждают аварию.

— Не помог хлипкий заборчик!

— Такого гиганта ни один забор не остановит...

— Значит нужно запретить таким машинам ездить по городу или проектировать дороги так, чтобы не было желания разгоняться.

Обстоятельства аварии установит ГИБДД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU