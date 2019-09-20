Грузовик снес женщину на трамвайной остановке в Челябинске
Жуткая авария произошла утром 20 сентября. В районе трамвайной остановки Тепличная грузовик вылетел на рельсы. Махина снесла женщину, которая ждала вагон.
Из-за аварии остановилось движение составов в обе стороны.
— Приехали несколько машин скорой. Женщину достали из-под колес, загрузили в машину реанимации, — рассказали КП-Челябинск очевидцы аварии.
Сейчас за жизнь челябинки борются врачи. В соцсетях живо обсуждают аварию.
— Не помог хлипкий заборчик!
— Такого гиганта ни один забор не остановит...
— Значит нужно запретить таким машинам ездить по городу или проектировать дороги так, чтобы не было желания разгоняться.
Обстоятельства аварии установит ГИБДД Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU