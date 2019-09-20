2019-09-20T09:00:40+03:00
Происшествия

Подростки в масках бросают под ноги петарды жителям Челябинска

Пешеходы страдают от малолетних хулиганов
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медицинские маски теперь носят не только в профилактических целях, но и в качестве аксессуара.Медицинские маски теперь носят не только в профилактических целях, но и в качестве аксессуара.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Челябинске подростки в масках пугают прохожих и животных подрывом петард. Жительница Калининского района написала пост о детской жестокости и попросила выразить челябинцев свое мнение.

— Иду я мимо дома Салавата Юлаева, 25. Увидела двух мальчуганов, подозрительно стоявших у решетки подвала. У одного мальчика была какая-то странная повязка на нижней части лица. Мне даже сначала показалось, что это дяденька. Вдруг мальчишки срываются и убегают, раздается хлопок петарды.

Горожанка посетовала, что из-за маски на лице, малолетнего хулигана никак не опознать. Такие аксессуары, напоминающие медицинские повязки, сейчас в моде у молодежи.

Челябинцы охотно вступили в диалог о принципах воспитания подрастающего поколения. Пользователи соцсети хотели бы конкретики, описания внешности детей:

— А как родители поймут, что это именно их дети? Хотя слово «дети» тут явно лишнее. Если напишу, как их надо называть, «забанят». Хоть примерное описание дайте. Жаль, нельзя фото. Многие маньяки с этого в детстве и начинали.

— Сейчас многие в таких повязка ходят, жутковато.

Если вы стали свидетелем того, как подростки на улице в маске «шутят» над прохожими, звоните в полицию 02.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На скандальные раскопки культурного слоя Челябинска написали заявление в полицию
Челябинцев возмутили матери, позволяющие детям вставать ногами на сиденья в маршрутках
Медсестрам в Челябинской области прокуратура выбила сверхурочные
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Правительство Челябинской области ушло в отставку
Грузовик снес женщину на трамвайной остановке в Челябинске
В Челябинске научились лечить тяжелую форму астмы
ХК «Трактор» завел свою маску для Instagram
В Челябинск прибыла певица Диана Гурцкая
В ВХЛ сыграют фарм-клубы «Трактора» и ЦСКА – «Челмет» и «Звезда»
Житель Челябинска чудом пережил наезд трамвая и машины
Ураган сорвал крышу с магазина «Красное&Белое» в Челябинской области
Челябинская область готовится к 75-летию Победы
В Челябинске ураганный ветер оторвал забор
«Торговые автоматы в школах — не проблема, а спасение»: житель Магнитогорска высказался против питания в столовой
«Назад в СССР!»: жителей Челябинска удивила очередь за хлебом
Жителя Челябинской области могут посадить на восемь лет за продажу незамерзайки
«Закрыть окна и выключить электроприборы»: порывы ветра в Челябинской области становятся все сильнее
Электроснабжение Челябинска полностью восстановлено
Девять крыш, три автомобиля и один человек пострадали от разгула стихии в Челябинской области
Где взял гранату ревнивый южноуралец, устроивший взрыв в Златоусте
Сорвать куш: челябинец Сергей Ковалев заработает 12 миллионов долларов за бой с Альваресом
Ветер повалил старый раскидистый вяз в сквере на Алом поле в Челябинске
Пациенты не верят, что машину заведующей детским травмпунктом в Челябинске обстреляли из мести
Знай наших! «Трактор» стал лучшей «гостевой» командой КХЛ
Рухнувшее дерево в центре Челябинска едва на зашибло десятки пешеходов
В Челябинске хирурги удалили иглу из легкого ребенка
После скандала с убийством пса в челябинском приюте, власти заговорили о чипировании бездомных животных