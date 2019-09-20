Подростки в масках бросают под ноги петарды жителям Челябинска
В Челябинске подростки в масках пугают прохожих и животных подрывом петард. Жительница Калининского района написала пост о детской жестокости и попросила выразить челябинцев свое мнение.
— Иду я мимо дома Салавата Юлаева, 25. Увидела двух мальчуганов, подозрительно стоявших у решетки подвала. У одного мальчика была какая-то странная повязка на нижней части лица. Мне даже сначала показалось, что это дяденька. Вдруг мальчишки срываются и убегают, раздается хлопок петарды.
Горожанка посетовала, что из-за маски на лице, малолетнего хулигана никак не опознать. Такие аксессуары, напоминающие медицинские повязки, сейчас в моде у молодежи.
Челябинцы охотно вступили в диалог о принципах воспитания подрастающего поколения. Пользователи соцсети хотели бы конкретики, описания внешности детей:
— А как родители поймут, что это именно их дети? Хотя слово «дети» тут явно лишнее. Если напишу, как их надо называть, «забанят». Хоть примерное описание дайте. Жаль, нельзя фото. Многие маньяки с этого в детстве и начинали.
— Сейчас многие в таких повязка ходят, жутковато.
Если вы стали свидетелем того, как подростки на улице в маске «шутят» над прохожими, звоните в полицию 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU