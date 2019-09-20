Медсестрам в Челябинской области прокуратура выбила сверхурочные

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-20T09:44:33+03:00

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Скандалы в здравоохранении вспыхивают по всей стране. Очередной негатив из Челябинской области. В Катав-Ивановске районная больница отказывалась доплачивать медсестрам за сверхурочную работу. Хотя по Трудовому кодексу предусмотрен повышенный коэффициент оплаты.

— Медсестры обратились в прокуратуру. Им недоначислили оплату за май. После нашего вмешательства сотрудницам доплатили 9 и 11 тысяч рублей. Начальник отдела кадров больницы привлечен к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Но на этом нарушения в медучреждении не закончились. Оказалось, что главврач отменил выплату сотрудникам за выслугу лет. Это также нарушает ТК РФ. После вмешательства прокуратуры незаконный приказ отменили.

Прокуратурой района на указанный приказ главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск» принесен протест, по результатам рассмотрения которого в настоящее время незаконный приказ отменен.

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ИСТОЧНИК KP.RU