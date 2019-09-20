В Челябинске новые автобусы вышли на маршрут № 64

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-20T14:33:43+03:00

Из поступивших 17 машин 11 будут ходить по схеме «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал»

Изменить размер текста: A A

Северо-Запад — одна из самых густонаселенных частей Челябинска. И 64й маршрут автобуса — самый популярный. Проходит по ключевых улицам города от Автобусного парка до железнодорожного вокзала.

В пятницу, 20 сентября, на популярный маршрут вышли 11 новых низкопольных автобусов. Всего же первая партия, прибывшая в город, — 17 машин. Это ЛиАЗы, работающие на газе метан. Машины оснащены видеокамерам, кондиционерами, пандусами для инвалидных колясок, USB-зарядниками. В салонах есть Wi-Fi.

Оставшиеся шесть автобусов планируется поставить на маршруты № 4, 34 и 81. Кстати, до конца года частями поступят оставшиеся 49 автобусов.

Под новые автобусы на дорогах Челябинска появились выделенные для общественного транспорта полосы. Например, на мосту по ул. Северо-Крымской, на ул. Труда у гостиницы Рэддисон-Блу. Скоро выделенку нарисуют на остановке «Зоопарк», но прежде нужно перенести к крайней правой полосе контактную сеть троллейбусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU