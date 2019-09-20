В Челябинске новые автобусы вышли на маршрут № 64
Северо-Запад — одна из самых густонаселенных частей Челябинска. И 64й маршрут автобуса — самый популярный. Проходит по ключевых улицам города от Автобусного парка до железнодорожного вокзала.
В пятницу, 20 сентября, на популярный маршрут вышли 11 новых низкопольных автобусов. Всего же первая партия, прибывшая в город, — 17 машин. Это ЛиАЗы, работающие на газе метан. Машины оснащены видеокамерам, кондиционерами, пандусами для инвалидных колясок, USB-зарядниками. В салонах есть Wi-Fi.
Оставшиеся шесть автобусов планируется поставить на маршруты № 4, 34 и 81. Кстати, до конца года частями поступят оставшиеся 49 автобусов.
Под новые автобусы на дорогах Челябинска появились выделенные для общественного транспорта полосы. Например, на мосту по ул. Северо-Крымской, на ул. Труда у гостиницы Рэддисон-Блу. Скоро выделенку нарисуют на остановке «Зоопарк», но прежде нужно перенести к крайней правой полосе контактную сеть троллейбусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU