2019-09-20T14:33:43+03:00
Общество

В Челябинске новые автобусы вышли на маршрут № 64

Из поступивших 17 машин 11 будут ходить по схеме «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал»
Ольга АНТОНОВА
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Новые автобусы вышли в рейс. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.comНовые автобусы вышли в рейс. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com
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Северо-Запад — одна из самых густонаселенных частей Челябинска. И 64й маршрут автобуса — самый популярный. Проходит по ключевых улицам города от Автобусного парка до железнодорожного вокзала.

В пятницу, 20 сентября, на популярный маршрут вышли 11 новых низкопольных автобусов. Всего же первая партия, прибывшая в город, — 17 машин. Это ЛиАЗы, работающие на газе метан. Машины оснащены видеокамерам, кондиционерами, пандусами для инвалидных колясок, USB-зарядниками. В салонах есть Wi-Fi.

Оставшиеся шесть автобусов планируется поставить на маршруты № 4, 34 и 81. Кстати, до конца года частями поступят оставшиеся 49 автобусов.

Под новые автобусы на дорогах Челябинска появились выделенные для общественного транспорта полосы. Например, на мосту по ул. Северо-Крымской, на ул. Труда у гостиницы Рэддисон-Блу. Скоро выделенку нарисуют на остановке «Зоопарк», но прежде нужно перенести к крайней правой полосе контактную сеть троллейбусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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