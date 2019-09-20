СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-20T14:56:59+03:00

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Аграрии Челябинской области завоевали на IX межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге 57 медалей

Сельскохозяйственные товаропроизводители Челябинской области стали активными участниками IX межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в Екатеринбурге и завоевали 57 медалей в конкурсах «высокое качество продукции» и «новый вид продукции». 12 предприятий и компаний стали обладателями золотых медалей. Также в наградном комплекте южноуральцев 21 серебряная и 12 бронзовых медалей.

В 2017 году, на предыдущей межрегиональной выставке в Тюмени, челябинцы завоевали 53 медали, что говорит о стабильно высоком качестве продукции. В числе золотых медалистов «Краснопольский сыровар» (2 золота) и ООО Фермерское хозяйство «Молочный рай» (2 золотых медали), «Ромкор» (2 золота) и НПО «Сад и огород» (1 золото), птицефабрика «Равис» (1 золото) и Среднеуральская птицефабрика (холдинг «Равис», 3 золота), «Здоровая ферма» (2 золота) и Магнитогорский птицекомплекс (компания «Ситно», 3 золотых медали), Уральский молочный комплекс (компания «Ситно», 1 золото) и Нагайбакский птицеводческий комплекс («Ситно», 1 золото), ООО «Ресурс» (3 золотых медали) и объединение «Союзпищепром» (3 золота).

Впереди у аграриев сложный этап завершения уборочной страды. Но уже 13 октября в России будет отмечаться День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В преддверии праздника, с 1 по 3 октября, в Челябинске на площадке Ледовой арены «Трактор» пройдет VI областной агропромышленный форум и XXVI ежегодная агропромышленная выставка «Агро-2019».

В программе этого форума торжественное открытие выставки, фольклорно-гастрономический фестиваль, дегустационный конкурс качества и другие мероприятия. Основными участниками будут муниципальные образования, фермеры и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, агропредприятия. С 8 по 12 октября в Москве пройдет XXI российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2019». В настоящее время идет активная подача заявок на участие в конкурсах по 18 номинациям в рамках московской выставки.

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