2019-09-20T15:50:01+03:00
Общество

В Челябинске в центре закроют движение троллейбусов

Из-за укладки асфальта по улице Свободы машины пойдут в обход
Ольга АНТОНОВА
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Асфальт в выходные будут укладывать на улице Свободы. Фото: cheladmin.ruАсфальт в выходные будут укладывать на улице Свободы. Фото: cheladmin.ru
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Существенное «но» сразу: асфальт на ул Свободы будут укладывать, если погода выдастся не дождливой.

— Тогда будет закрыто движение троллейбусов по ул Свободы от ул Тимирязева до конечной «Железнодорожный вокзал» с 5.00 21 сентября до 5.00 23 сентября, — объяснили в пресс-службе администрации города.

В выходные дни движение троллейбусов будет организовано так:

Маршрут № 5 АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ.

Маршрут № 17 ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ

Напомним, что дорогу по улице Свободы ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик — «Нижавтодорстрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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