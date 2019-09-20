В Челябинске в центре закроют движение троллейбусов
Существенное «но» сразу: асфальт на ул Свободы будут укладывать, если погода выдастся не дождливой.
— Тогда будет закрыто движение троллейбусов по ул Свободы от ул Тимирязева до конечной «Железнодорожный вокзал» с 5.00 21 сентября до 5.00 23 сентября, — объяснили в пресс-службе администрации города.
В выходные дни движение троллейбусов будет организовано так:
Маршрут № 5 АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ.
Маршрут № 17 ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ
Напомним, что дорогу по улице Свободы ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик — «Нижавтодорстрой».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU