В Челябинске ожидаются первые заморозки
Осенние холода, кажется, полностью вытеснили на Южном Урале робкое «бабье лето». В грядущие выходные, как сообщает Челябинский гидрометцентр, ожидаются низкие ночные температуры, заморозки. В ночь на понедельник, 23 сентября, ожидается ноль градусов.
Днем в уик-энд воздух прогреется до +6 +12 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с, с порывами до 14 м/с. Облачно, дожди.
Напомним, что отопительный сезон в Челябинске начинается, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток не поднимется выше плюс восьми градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU