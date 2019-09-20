В Челябинске ожидаются первые заморозки

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-20T15:47:58+03:00

В выходные в Челябинске ожидаются дожди. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прогноз погоды выдает на выходные дождливую и прохладную погоду

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Осенние холода, кажется, полностью вытеснили на Южном Урале робкое «бабье лето». В грядущие выходные, как сообщает Челябинский гидрометцентр, ожидаются низкие ночные температуры, заморозки. В ночь на понедельник, 23 сентября, ожидается ноль градусов.

Днем в уик-энд воздух прогреется до +6 +12 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с, с порывами до 14 м/с. Облачно, дожди.

Напомним, что отопительный сезон в Челябинске начинается, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток не поднимется выше плюс восьми градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU