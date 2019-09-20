В Челябинске судят банду черных риэлторов

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-20T17:10:13+03:00

В материалах дела — более 20 эпизодов мошенничества с квартирами

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Следствием ГУ МВД России по Челябинской области направлены в суд материалы в отношении группы черных риэлторов. На их счету 21 квартирное мошенничество. Ущерб оценивается в 18 миллионов рублей.

В состав группы входило 11 человек, в том числе, пенсионерка, которой сейчас 78 лет. Большинство аферистов уже судимы за кражи, мошенничество, разбой, угон.

Шайка орудовала с 2015 года. Криминальный бизнес пресекли два года назад сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействии коррупции УМВД России по Челябинску и регионального Управления ФСБ.

Аферисты мухлевали с квартирами умерших одиноких челябинцев. Людей, у которых нет наследников, хоронят за счет государства, а недвижимость по Гражданскому кодексу передается в собственность города. Челябинские мошенники в сделках использовали поддельные паспорта, документы и справки.

Покупатели оставались и без квартиры, и без денег. Благодаря принятым следователями мерам более девяти миллионов рублей ущерба возмещено.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU