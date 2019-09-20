В Челябинске «добрая» кондукторша бесплатно возила пьяного парня
В Челябинске пассажиры троллейбуса стали свидетелями такой картины. Пьяный парень лежал на полу между сиденьями, растянувшись поперек вагона. Все спрашивали, что случилось и не нужна помощь. Но спокойно перешагивали через него, когда кондуктор объясняла, что человек спит. И его будет сложнее транспортировать до вытрезвителя, нежели оставить в покое, пока он не придет в себя.
Читательница КП-Челябинск прислала в редакцию забавную фотографию.
— Кондуктор пожалела молодого пьяницу и не стала сдавать его в вытрезвитель. Она рассказала, что ездит с ним уже второй круг. На кольце Колющенко она было попыталась вызвать скорую или полицию, но никто за молодым человеком не приехал. И она решила не тревожить его больше. Пусть протрезвеет и сам уйдет.
Челябинка также рассказала, что молодой человек прилично одет: хорошая теплая куртка, и вообще, ему было комфортно.
КП-Челябинск узнала, что он пришел в себя и вскоре покинул вагон.
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ИСТОЧНИК KP.RU