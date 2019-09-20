В Челябинске задержали воров с частями ливневой канализации

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-20T18:47:02+03:00

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В ночь на 19 сентября один из экипажей ДПС Челябинска нес службу по охране общественного порядка. На Свердловском тракте в районе дома №7 инспекторы остановили легковой автомобиль ИЖ. В багажнике видавшего виды «ижика» силовики обнаружили интересную находку.

— При проверке документов и автомобиля сотрудниками полиции были обнаружены 15 чугунных элементов ливневой канализации в багажном отделении автомобиля. Сотрудниками Госавтоинспекции водитель и два его пассажира доставлены в ближайший отдел полиции для проверки на причастность к аналогичным преступлениям, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU