В Челябинске активисты вернули тротуар пешеходам

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-20T19:12:41+03:00

Сейчас челябинцы ходят свободно, а не лавируют между плотно припаркованными машинами. Фото: архив героя публикации.

Раньше люди лавировали между припаркованных автомобилей

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Челябинец Данил Девятов — человек активной жизненной позиции, стремится сделать жизнь в родном Советском районе комфортнее. В прошлом году на свои деньги разбил газон европейского образца. Трава радовала глаз и нынче.

Очередной проект Девятова и единомышленников — тротуар у ДК ЖД по ул. Цвиллинга. Когда-то просторный плац у здания полностью принадлежал пешеходам, но во времена дорожной революции и тотальной автомобилизации пространство захватили автолюбители под парковку.

— Это создавало кучу неудобства. Только представьте, как с колясками тут ходили. В городе должно быть комфортно жить, мы тут не выживаем, мы тут живем! — говорит Данил.

С единомышленниками челябинец сделали проект соседства парковки и тротуара. Согласовали идею с главой района. Нашли 17 тыс руб на покупку разграничительных столбиков.

— Сейчас можно ходить нормально, и для машин есть проезд, и для парковки достаточно места, — говорит автор идеи.

Скоро на столбиках появятся светоотражающие ленты, чтобы их было видно ночью.

Если челябинцам понравился проект, Данил будет благодарен за любую помощь. Его сообщение во ВКонтакте можно репостнуть. Или деньгами поддержать. На собранные средства команда Девятова будет приводить город в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU