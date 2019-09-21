Водитель легковушки погиб от удара пожарной машины в Челябинской облаcти
Фатальное ДТП случилось вечером в пятницу, 20 сентября, в Златоусте. На проспекте Мира в аварию попали легковой автомобиль и пожарная машина.
— Пожарка въехала ему в бочину. У легковушки снесло левую сторону. А на «Урале» даже бампер погнулся, — рассказывают в соцсетях очевидцы.
Мужчина в легковушке погиб. Фото: соцсети.
Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД, идет проверка.
— По предварительным данным, в результате столкновения водитель легковой машины получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU