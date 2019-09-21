Водитель легковушки погиб от удара пожарной машины в Челябинской облаcти

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-21T07:10:47+03:00

Авария на проспекте Мира. Фото: социальные сети.

Изменить размер текста: A A

Фатальное ДТП случилось вечером в пятницу, 20 сентября, в Златоусте. На проспекте Мира в аварию попали легковой автомобиль и пожарная машина.

— Пожарка въехала ему в бочину. У легковушки снесло левую сторону. А на «Урале» даже бампер погнулся, — рассказывают в соцсетях очевидцы.

Мужчина в легковушке погиб. Фото: соцсети.

Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД, идет проверка.

— По предварительным данным, в результате столкновения водитель легковой машины получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Были свидетелем этого ДТП?

Расскажите о нем нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU