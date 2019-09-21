2019-09-21T07:10:47+03:00
Происшествия

Водитель легковушки погиб от удара пожарной машины в Челябинской облаcти

Мужчина получил смертельные травмы
Лидия ПЕСКОВА
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Авария на проспекте Мира. Фото: социальные сети.Авария на проспекте Мира. Фото: социальные сети.
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Фатальное ДТП случилось вечером в пятницу, 20 сентября, в Златоусте. На проспекте Мира в аварию попали легковой автомобиль и пожарная машина.

— Пожарка въехала ему в бочину. У легковушки снесло левую сторону. А на «Урале» даже бампер погнулся, — рассказывают в соцсетях очевидцы.

Мужчина в легковушке погиб. Фото: соцсети.

Мужчина в легковушке погиб. Фото: соцсети.

Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД, идет проверка.

— По предварительным данным, в результате столкновения водитель легковой машины получил травмы, не совместимые с жизнью, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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