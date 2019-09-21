Наутро дети и взрослые не узнали родную школу в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-21T07:27:26+03:00

Вот такая красота! Фото: личная страница героя в социальных сетях.

Изменить размер текста: A A

Художник из Челябинска Тимур Абдуллаев (он же Бразил) давно украшает унылые серые стены городов и поселков. На этот раз повезло средней школе № 1 из села Миасское. Мастер граффити расписал ее входную группу.

Вот мальчишка летит по небу на раскрытой книжке, как будто на ковре-самолете. А еще один школьник готовится запустить в небо модель самолета. Настоящий гимн знаниям, творчеству и мечте!

А какие эмоции! Фото: личная страница героя в социальных сетях.

— Вчера были только наброски, а сегодня веду детей в школу… и красота! Школа наша преобразилась, спасибо вам за это! — пишут Тимуру благодарные жители села Миасское.

А вы хотели бы увидеть что-то подобное на своей школе?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU