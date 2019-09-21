2019-09-21T07:27:26+03:00
Общество

Наутро дети и взрослые не узнали родную школу в Челябинской области

Здание круто преобразил Тимур Бразил
Ирина ГОЛЛАЙ
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Вот такая красота! Фото: личная страница героя в социальных сетях.Вот такая красота! Фото: личная страница героя в социальных сетях.
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Художник из Челябинска Тимур Абдуллаев (он же Бразил) давно украшает унылые серые стены городов и поселков. На этот раз повезло средней школе № 1 из села Миасское. Мастер граффити расписал ее входную группу.

Вот мальчишка летит по небу на раскрытой книжке, как будто на ковре-самолете. А еще один школьник готовится запустить в небо модель самолета. Настоящий гимн знаниям, творчеству и мечте!

А какие эмоции! Фото: личная страница героя в социальных сетях.

А какие эмоции! Фото: личная страница героя в социальных сетях.

— Вчера были только наброски, а сегодня веду детей в школу… и красота! Школа наша преобразилась, спасибо вам за это! — пишут Тимуру благодарные жители села Миасское.

А вы хотели бы увидеть что-то подобное на своей школе?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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