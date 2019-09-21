Наутро дети и взрослые не узнали родную школу в Челябинской области
Художник из Челябинска Тимур Абдуллаев (он же Бразил) давно украшает унылые серые стены городов и поселков. На этот раз повезло средней школе № 1 из села Миасское. Мастер граффити расписал ее входную группу.
Вот мальчишка летит по небу на раскрытой книжке, как будто на ковре-самолете. А еще один школьник готовится запустить в небо модель самолета. Настоящий гимн знаниям, творчеству и мечте!
А какие эмоции! Фото: личная страница героя в социальных сетях.
— Вчера были только наброски, а сегодня веду детей в школу… и красота! Школа наша преобразилась, спасибо вам за это! — пишут Тимуру благодарные жители села Миасское.
А вы хотели бы увидеть что-то подобное на своей школе?
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU