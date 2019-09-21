2019-09-21T08:44:09+03:00
Общество

На футбол! В субботу «Челябинск» сыграет на своем поле с «Ладой»

«Горожане» пока идут на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России
Алексей МИКУШИН
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Болельщики собираются на очередную встречу. Фото: ФК "Челябинск".Болельщики собираются на очередную встречу. Фото: ФК "Челябинск".
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Четыре победы кряду, и попадание в лидирующую тройку. ФК «Челябинск» набрал ход перед завершением первого круга чемпионата страны во второй лиге зона «Урал-Поволжье». Поочередно челябинцы переиграли «Зенит-Ижевск», «Носту», «Акрон» и «Урал-2». При этом три победы «горожане» одержали на выезде.

Перед встречей с «Ладой» (Димитровград), которая состоятся в субботу, 21 сентября, «Челябинск» с 20 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на пять баллов от «КАМАЗа». «Лада», имея 14 очков, — на пятой позиции.

ФК «Челябинск» — «Лада» (Димитровград). 21 сентября. Челябинск. Стадион «Локомотив». Начало в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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