2019-09-21T08:56:13+03:00
Происшествия

Задушивший супругу житель Челябинской области получил строгое наказание

У пары остался сын-подросток
Лидия ПЕСКОВА
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Погибшая была доброй и обожала животных. Фото: соцсети.Погибшая была доброй и обожала животных. Фото: соцсети.
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В Магнитогорске вынесли приговор 43-летнему местному жителю, который в порыве ревности задушил 41-летнюю гражданскую жену, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Трагедия разыгралась в марте этого года на одном из участков садового товарищества «Мичуринец-3». Мужчина, которого знакомые называют тираном и скандалистом, изрядно выпил и в порыве ревности задушил супругу. Пара прожила вместе 15 лет, у них остался общий ребенок-подросток.

Теперь парнишка несколько лет не увидит и папу. Ревнивцу дали восемь лет колонии строгого режима. Также с мужчины взыскана компенсация морального вреда — родные погибшей женщины получили 1,5 миллиона рублей.

Говорят, что погибшая была очень доброй. Незадолго до трагедии она выгнала гражданского мужа из дома, но потом простила и приняла обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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