Задушивший супругу житель Челябинской области получил строгое наказание

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-21T08:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске вынесли приговор 43-летнему местному жителю, который в порыве ревности задушил 41-летнюю гражданскую жену, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Трагедия разыгралась в марте этого года на одном из участков садового товарищества «Мичуринец-3». Мужчина, которого знакомые называют тираном и скандалистом, изрядно выпил и в порыве ревности задушил супругу. Пара прожила вместе 15 лет, у них остался общий ребенок-подросток.

Теперь парнишка несколько лет не увидит и папу. Ревнивцу дали восемь лет колонии строгого режима. Также с мужчины взыскана компенсация морального вреда — родные погибшей женщины получили 1,5 миллиона рублей.

Говорят, что погибшая была очень доброй. Незадолго до трагедии она выгнала гражданского мужа из дома, но потом простила и приняла обратно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем незаурядного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU