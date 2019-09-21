ФК «Челябинск» одержал пятую победу подряд в чемпионате России
Наши футболисты пропустили первыми уже на второй минуте. Но потом, судя по всему, «проснулись» и заколотили в ворота гостей из Димитровграда три мяча. К 30-й минуте счет на табло был уже 3:1 в пользу «горожан». Голы в ворота гостей из Димитровграда поочередно записали Никита Печенкин (5-я минута), Руслан Байтуков (17) и Егор Дорохов (29). Победный счет «Челябинск» сохранил до конца матча.
Кстати, это уже пятая подряд победа «горожан» в первенстве России (вторая лига, зона «Урал-Поволжье»). После 11 туров челябинцы обосновались на второй строчке турнирной таблицы.
До «зимних каникул» наши футболисты сыграют еще шесть матчей. Ближайшая игра в Челябинске пройдет 6 октября. «Челябинск» сразится с «Ладой-Тольятти».
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ИСТОЧНИК KP.RU