В Челябинске на «Кроссе нации-2019» ВИПы пробежали «цифровой» забег

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-21T17:51:13+03:00

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Такие пробеги для людей всех возрастов — спортсменов и любителей — проводятся в России с 2004 года и собирают не менее миллиона участников в 85 регионах России.

В этом году пробег прошел в 43-х муниципалитетах Челябинской области и собрал не менее 20 тысяч участников. Главными площадками стали Челябинск, Златоуст и Магнитогорск.

— Эти массовые забеги стали очень популярными. Они собирают 3-летних малышей с родителями и тех, кому за 80. Дистанции самые разные — от одного до 12 километров для подготовленных спортсменов, и массовые забеги на два километра, — рассказал руководитель челябинской областной дирекции спортивно-массовых мероприятий ВФСК ГТО Александр Беленков.

По словам исполняющего обязанности регионального министра связи и информационных технологий Александра Козлова, который тоже участвовал в «Кроссе нации», забег решили сделать «цифровым», посвятив его тому, что с середины октября Челябинская область переходит на цифровое ТВ-вещание.

В Челябинске «Кросс нации» прошел в лесопарковой зоне за памятником Курчатову и собрал около семи тысяч участников. На открытии спортивного праздника знаки ГТО торжественно вручили пятерым горожанам, а также наградили учителей физкультуры Челябинска за их вклад в развитие движения ГТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU