2019-09-22T14:51:31+03:00
Общество

В Челябинской области для партизанской деревни нужны шинель и гармошка

Исторический комплекс появится в Чебаркульском районе
Ольга АНТОНОВА
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В Чебаркульском бору построили партизанскую деревню. Фото: Игорь Белехов.В Чебаркульском бору построили партизанскую деревню. Фото: Игорь Белехов.
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Как можно увлечь детей историей? Только погружением в интерактив. Чтобы можно было потрогать керосиновую лампу, настроить старый радиоприемник, прикоснуться к рации. Под Чебаркулем строится «Партизанская деревня» — проект общественной организации «Челябинский региональный экологический центр «Наш дом», областного центра патриотического воспитания и «РОСПАТРИОТЦЕНТРА».

В землянках будут проводить экскурсии для школьников и студентов, занятия по истории, географии, краеведению.

Чтобы придать партизанской деревне максимум реалистичности, нужны предметы быта военной и послевоенной поры. Организаторы с радостью примут предметы военной и послевоенной поры: керосиновые лампы разных форм; печь-«буржуйку»; эмалированную посуду; белые старые простыни и шерстяные старые одеяла; шинель; аккордеон, гармошку, гитару; радио старинное; военную переносную рацию.

Дарителям следует обращаться по тел 8-952-518-6459, Шаршина Юлия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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