В Златоусте в ДТП погиб известный радиоведущий

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-22T16:27:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария на высоких скоростях случилось вечером в пятницу, 20 сентября. В Златоусте, на перекрестке пр. Мира и ул. 40-летия Победы, автомобиль пожарной охраны, спешащий на вызов, врезался в отечественный ВАЗ. Машина пожарных двигалась со включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Удар был такой силы, что легковушку отбросило на десяток метров. Распахнулись все двери. Удар пришелся на водителя.

Как сообщает «Златоустовский рабочий», за рулем смятого ВАЗ находился известный златоустовский радиоведущий Денис Куликов (Шафигуллин). Он отвез сына на вечернюю тренировку в спорткомплекс «Таганай» и ехал на работу, в студию. От полученных травм он скончался на месте.

Журналисты Златоуста скорбят по погибшему. Денис Шафигуллин родился в 1976 г. Закончил Казахский государственный институт театра и кино по специальности «Актер драмы и кино». Служил актером в театрах Кокчетава и Златоуста. В 2004 г стал ведущим на радио «Европа Плюс-Златоуст», был редактором радио «Искатель» в Златоусте. Его авторский проект «Искатели. Урал» победил в конкурсе Фонда президентских грантов.

В последний путь Дениса Шафигуллина проводят 23 сентября.

Удар был такой силы, что у легковушки распахнулись все двери. Фото: соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU