2019-09-22T16:27:36+03:00
Происшествия

В Златоусте в ДТП погиб известный радиоведущий

На перекрестке столкнулись пожарный автомобиль и отечественная легковушка
Ольга АНТОНОВА
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Денис Шафигуллин погиб в ДТП с пожарным автомобилем. Фото: zrg74.ruДенис Шафигуллин погиб в ДТП с пожарным автомобилем. Фото: zrg74.ru
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Авария на высоких скоростях случилось вечером в пятницу, 20 сентября. В Златоусте, на перекрестке пр. Мира и ул. 40-летия Победы, автомобиль пожарной охраны, спешащий на вызов, врезался в отечественный ВАЗ. Машина пожарных двигалась со включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Удар был такой силы, что легковушку отбросило на десяток метров. Распахнулись все двери. Удар пришелся на водителя.

Как сообщает «Златоустовский рабочий», за рулем смятого ВАЗ находился известный златоустовский радиоведущий Денис Куликов (Шафигуллин). Он отвез сына на вечернюю тренировку в спорткомплекс «Таганай» и ехал на работу, в студию. От полученных травм он скончался на месте.

Журналисты Златоуста скорбят по погибшему. Денис Шафигуллин родился в 1976 г. Закончил Казахский государственный институт театра и кино по специальности «Актер драмы и кино». Служил актером в театрах Кокчетава и Златоуста. В 2004 г стал ведущим на радио «Европа Плюс-Златоуст», был редактором радио «Искатель» в Златоусте. Его авторский проект «Искатели. Урал» победил в конкурсе Фонда президентских грантов.

В последний путь Дениса Шафигуллина проводят 23 сентября.

Удар был такой силы, что у легковушки распахнулись все двери. Фото: соцсети.

Удар был такой силы, что у легковушки распахнулись все двери. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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