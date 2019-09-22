2019-09-22T18:17:09+03:00
Происшествия

В Челябинске на Северо-Западе столкнулись иномарка и минивэн

С места ДТП на «скорой» увезли пострадавшего водителя легкового авто
Ольга АНТОНОВА
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В аварии на Университетской набережной столкнулся минивэн и легковая иномарка. Фото: соцсети.В аварии на Университетской набережной столкнулся минивэн и легковая иномарка. Фото: соцсети.
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Авария на перекрестке Университетской набережной и ул. Академика Макеева случилась 22 сентября около 17.50. Дорога в этом месте широченная, скорости — бешеные.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, столкнулись минивэн Шевроле Экспресс и легковой автомобиль — КИА Оптима. Судя по фото, и минивэну, и легковому автомобилю крепко досталось.

Водитель иномарки 1989 года рождения госпитализирован. Работа экипажей ГИБДД, пожарных расчетов, спасателей и медмков на месте ДТП еще не закончена.

Все обстоятельства аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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