В Челябинске на Северо-Западе столкнулись иномарка и минивэн
Авария на перекрестке Университетской набережной и ул. Академика Макеева случилась 22 сентября около 17.50. Дорога в этом месте широченная, скорости — бешеные.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, столкнулись минивэн Шевроле Экспресс и легковой автомобиль — КИА Оптима. Судя по фото, и минивэну, и легковому автомобилю крепко досталось.
Водитель иномарки 1989 года рождения госпитализирован. Работа экипажей ГИБДД, пожарных расчетов, спасателей и медмков на месте ДТП еще не закончена.
Все обстоятельства аварии уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU