Жителей Челябинска шокировал волосатый пень

СЕГОДНЯ 05:18 2019-09-23T05:18:05+03:00

Он пугает детей и даже взрослых

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Пожилая женщина протерла глаза, пригляделась и перекрестилась.

— Страх-то какой! На самом деле волосатый пень! Да еще и с глазами!

Стоит он в Ленинском районе во дворе дома по адресу ул. Коммунаров, 18. И пугает прохожих.

— Дом этот знаменит на всю округу. Здесь живет один человек с безграничной фантазией. Он делает всякие специфические скульптуры из подручных средств. Идешь никого не трогаешь, как на тебя из кустов «выскакивает» деревянный осел. Звучит это, может, забавно, но выглядит довольно устрашающе. Новое творение — просто шок! Это же надо додуматься приклеить к пню волосы! У меня ребенок маленький боится это нечто, — рассказала читательница КП-Челябинск Анна Зарубова.

Однако, другие жители дома сочли «скульптуру» интересной и даже забавной.

— Зато наш двор имеет индивидуальность! — улыбнулся мужчина на лавочке.

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ИСТОЧНИК KP.RU