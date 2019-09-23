На концерте Шнурова в Магнитогорске запретили алкоголь

СЕГОДНЯ 05:45 2019-09-23T05:45:56+03:00

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22 сентября в Магнитогорске прошел концерт группировки «Ленинград». Горожане обсуждают событие в соцсети «ВКонтакте».

— Концерт крутой! Организация пропуска на концерт — ужасная! Стояли на холоде полтора часа, — поделилась впечатлениями Юлия Цапалина.

— Очередь на вход — на сто км! В ней народ успел подраться, напиться и уснуть на асфальте! А про заработанный на холоде насморк вообще молчу! — добавила Юлия Вахромина.

Из-за длительной проверки билетов мероприятие началось не в 19:00, как предполагалось, а только в девятом часу вечера. Впрочем, некоторых расстроило не это.

— Мы в шоке! Пришли на концерт отдохнуть и повеселиться, выпить пива. А пива нет! Говорят, полиция запретила. На концерте 18+ лимонад что ли пить? Настроение испорчено, — анонимно написал местный житель в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU