В мэрии назвали точную дату, когда в Челябинске включат отопление
В понедельник, 23 сентября на аппаратном совещании в мэрии стало известно, когда в Челябинске появится отопление. Коммунальная система города полностью готова к зимнему периоду. Детские садики, школы и больницы уже подключены к теплу по заявкам их руководителей.
Недолго осталось мерзнуть и горожанам. С 25 сентября в Челябинске начинается отопительный сезон. Распоряжение об этом подписала и.о. мэр Наталья Котова.
Напомним, что разом все батареи горячими не станут. Технически на запуск отопления требуется два-три дня.
Первые счета за горячие батареи челябинцы получат уже в октябре. Сумма будет рассчитываться с того дня, когда подали отопление.
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ИСТОЧНИК KP.RU