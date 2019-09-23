В мэрии назвали точную дату, когда в Челябинске включат отопление

СЕГОДНЯ 07:28 2019-09-23T07:30:57+03:00

Отопление в Челябинске дадут уже в сентябре 2019. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Квитанции за отопление в Челябинске придут уже в октябре

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В понедельник, 23 сентября на аппаратном совещании в мэрии стало известно, когда в Челябинске появится отопление. Коммунальная система города полностью готова к зимнему периоду. Детские садики, школы и больницы уже подключены к теплу по заявкам их руководителей.

Недолго осталось мерзнуть и горожанам. С 25 сентября в Челябинске начинается отопительный сезон. Распоряжение об этом подписала и.о. мэр Наталья Котова.

Напомним, что разом все батареи горячими не станут. Технически на запуск отопления требуется два-три дня.

Первые счета за горячие батареи челябинцы получат уже в октябре. Сумма будет рассчитываться с того дня, когда подали отопление.

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ИСТОЧНИК KP.RU