«Опознала по рукам»: в Челябинске крематорий выдал вдове тело чужого мужа

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-23T07:56:01+03:00

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Жительница Челябинска рассказала в социальных сетях, как единственный в городе крематорий чуть было не лишил ее права проститься с умершим мужем.

Когда челябинка и ее близкие пришли на траурную церемонию, в гробу лежал совершенно другой мужчина.

— Я смотрю и ничего не могу понять: одежда мужа, а вместо него лежит дед под 70 лет. У него волосы седые, длинные, лицо здоровое, оплывшее. А мой муж долго болел и весь усох, кожа да кости. Да и волосы за один день из пяти миллиметров так сильно отрасти не могли, — рассказывает горожанка.

Женщина сразу же указала на этот факт сотрудникам крематория, но ее долго уверяли в том, что ошиблась она. Тогда вдове пришлось откинуть погребальное покрывало и проверить руки покойного. У ее мужа от долгой болезни рассыпались ногти, у незнакомого же мужчины они были целы.

После скандала тело все-таки поменяли. Однако женщина до сих пор ждет официальных объяснений.

Аналогичная ситуация месяц назад случилась в Кыштыме. Там во время прощания женщина не обнаружила в гробу родного отца. Его выставили на прощание раньше и даже успели похоронить близкие другого мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU