В Челябинске уволили чиновника, ответственного за охрану памятников

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-23T08:02:18+03:00

Александр Баландин в госкомитете проработал почти четыре года.

Его работа вызывала много нареканий краеведов-общественников

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И. о. председателя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин оставил свой пост. Об этом журналист КП-Челябинск узнал из двух собственных источников.

Александр Баландин возглавлял госкомитет с 2016 года. С тех пор его неоднократно ругали общественники, которые выступают за сохранение исторических зданий в Челябинске.

Получить комментарий от госкомитета не удалось — телефоны ведомства не отвечают. Александр Баландин не ответил на звонок журналиста КП-Челябинск. В пресс-службе губернатора Челябинской области пообещали уточнить информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU