2019-09-23T09:12:41+03:00
Общество

Спешащих на работу жителей Челябинска напугал горящий трамвай

Вагон задымился у Областного суда
Лидия ПЕСКОВА
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Открытого огня не было. Фото: соцсети.Открытого огня не было. Фото: соцсети.
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ЧП случилось около восьми утра. Из салона трамвая, который ехал по маршруту № 5 в сторону вокзала, повалил дым. Это случилось на остановке «Областной суд» повалил дым.

— На место тут же помчались пожарные машины. Однако помощь нашего ведомства не понадобилась. Причиной задымления стало короткое замыкание. Открытого огня не было, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Трамвай оперативно обесточили и отбуксировали в депо.

Во время ЧП никто не пострадал. Правда, движение электротранспорта на какое-то время было остановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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