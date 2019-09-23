Спешащих на работу жителей Челябинска напугал горящий трамвай

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-23T09:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось около восьми утра. Из салона трамвая, который ехал по маршруту № 5 в сторону вокзала, повалил дым. Это случилось на остановке «Областной суд» повалил дым.

— На место тут же помчались пожарные машины. Однако помощь нашего ведомства не понадобилась. Причиной задымления стало короткое замыкание. Открытого огня не было, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Трамвай оперативно обесточили и отбуксировали в депо.

Во время ЧП никто не пострадал. Правда, движение электротранспорта на какое-то время было остановлено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU