Спешащих на работу жителей Челябинска напугал горящий трамвай
ЧП случилось около восьми утра. Из салона трамвая, который ехал по маршруту № 5 в сторону вокзала, повалил дым. Это случилось на остановке «Областной суд» повалил дым.
— На место тут же помчались пожарные машины. Однако помощь нашего ведомства не понадобилась. Причиной задымления стало короткое замыкание. Открытого огня не было, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Трамвай оперативно обесточили и отбуксировали в депо.
Во время ЧП никто не пострадал. Правда, движение электротранспорта на какое-то время было остановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU