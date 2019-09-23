В Челябинске проанализируют пассажиропоток на новых автобусах

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-23T09:42:22+03:00

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Три дня на автобусном маршруте №64 работают 11 новых никзкопольных машин. В понедельник, 23 сентября, в мэрии Челябинска замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Владимир Алейников сообщил, что отзывы только положительные. Маршрут действительно популярный, он связывает Автоцентр на Северо-Западе и железнодорожный вокзал, проложен по ключевым улицам города.

В ответ временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова отметила, что важны не только эмоции, но факты — собираемость платежей и рост пассажиропотока. Через месяц чиновники представят аналитику по перевозкам на маршруте.

Напомним, до конца года Челябинск должен получить 66 новых низкопольных автобусов на экологически чистом топливе. На эти задачи из бюджета области выделено 763 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU