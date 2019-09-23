Королева бикини из Челябинска рассказала, почему не любит девчонок

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-23T10:53:32+03:00

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Анастасия Ширяева из Челябинска на минувших выходных победила на открытом чемпионате по бодибилдингу в Свердловской области. Категория — фитнес-бикини до 160 см. До этого она выиграла соревнования в Кургане. Сейчас «королева» готовится к чемпионату Челябинской области. А затем поборется за звание чемпионки УрФО, чтобы выступить на чемпионате России (фото).

Анастасия — мастер мужских стрижек в одном из барбершопов Челябинска. Наверное, покорять мужские сердца — ее конек.

— Пока не планирую переходить на тренерскую работу, — шутит чемпионка. — Во-первых, у меня нет нужного образования, во-вторых, не люблю работать с девчонками. Они постоянно ноют и жалуются. С парнями намного проще, возможно, еще и потому, что я симпатичная. А где еще вы найдете столько парней, как в барбершопе?

Красавица ведет страничку в Instagram. Анастасия признается: каждый день ее строго расписан: «Режим. Еда. Вода. Работа. Тренировки. Позирование. Кардио».

Неизвестно, свободно ли сердце красавицы. Недавно она разместила в сторис комментарий читателя с предложением выйти замуж.

— Когда вчера пожаловалась, что ни разу ни один «прЫнц» не позвал замуж. Сразу поступило предложение от неизвестного: «Выходи за меня замуж».

С такими успехами Анастасия вряд ли останется без мужского внимания. Желаем челябинке новых побед!

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ИСТОЧНИК KP.RU