Житель Златоуста решил врезаться в столб в прямом эфире

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-23T10:46:20+03:00

Но все пошло не так, как он задумал

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Странный поступок 32-летнего Артема К. из Златоуста сейчас обсуждают в местных соцсетях. В посте популярного паблика выложили видео. На нем молодой человек сел за руль авто, включил селфи-камеру на мобильном. Разгоняя машину до высокой скорости, заявил, что ему все надоело, его никто не понимает. Потому он решил врезаться в столб.

Бах! Слышны стоны и проклятия, трансляция прекращается. Авария случилась в прямом эфире. Ниже под постом прикреплено сообщение о том, что водитель в реанимации с переломами обеих ног и ключицы. Требуются доноры: для переливания нужна кровь III группы положительного резус-фактора.

Мнения подписчиков паблика по поступку парня разделились.

Ольга: «Молодой совсем человек, столько в жизни хорошего, зачем себя, здорового, калечить?».

Евгений Майоров: «Сейчас ему деньги будут собирать, доноров искать. А в это время есть реально тяжело больные люди, которым нудна помощь».

Когда мы готовили эту новость, выяснилось, что ДТП... не было. В откликах к посту водитель заявил, что это фейковое видео, шутка, он жив и все у него нормально.

Народ опешил. Администраторы группы растерялись: «Думали, что помочь нужно человеку, поверили».

Скандальное видео убрали, но выложили скрины посланий автора видео с ругательствами .

Вот и верь после этого людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733631" frameborder="0"></iframe> Смерть в прямом эфире.

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ИСТОЧНИК KP.RU