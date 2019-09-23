Житель Златоуста решил врезаться в столб в прямом эфире
Странный поступок 32-летнего Артема К. из Златоуста сейчас обсуждают в местных соцсетях. В посте популярного паблика выложили видео. На нем молодой человек сел за руль авто, включил селфи-камеру на мобильном. Разгоняя машину до высокой скорости, заявил, что ему все надоело, его никто не понимает. Потому он решил врезаться в столб.
Бах! Слышны стоны и проклятия, трансляция прекращается. Авария случилась в прямом эфире. Ниже под постом прикреплено сообщение о том, что водитель в реанимации с переломами обеих ног и ключицы. Требуются доноры: для переливания нужна кровь III группы положительного резус-фактора.
Мнения подписчиков паблика по поступку парня разделились.
Ольга: «Молодой совсем человек, столько в жизни хорошего, зачем себя, здорового, калечить?».
Евгений Майоров: «Сейчас ему деньги будут собирать, доноров искать. А в это время есть реально тяжело больные люди, которым нудна помощь».
Когда мы готовили эту новость, выяснилось, что ДТП... не было. В откликах к посту водитель заявил, что это фейковое видео, шутка, он жив и все у него нормально.
Народ опешил. Администраторы группы растерялись: «Думали, что помочь нужно человеку, поверили».
Скандальное видео убрали, но выложили скрины посланий автора видео с ругательствами .
Вот и верь после этого людям.
Смерть в прямом эфире.
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