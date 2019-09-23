Наталья Котова потребовала прекратить срезать асфальт в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-23T11:25:47+03:00

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С дороги по ул. Чичерина сняли верхний слой асфальта задолго до укладки нового покрытия.

— Едешь, как по стиральной доске. В неровностях, оставленных фрезой, скапливается дождевая вода. У меня машина посадка низкая, она будто плыла. Никакого комфорта, — поделилась с корреспондентом КП-Челябинск читательница Валентина.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова распорядилась не срезать фрезой старое дорожное покрытие там, где ремонт не планируется немедленно.

— Лишнее фрезерование прекратить. Сверю на неделе все улицы и контракты. Раньше срока сняли асфальт по ул. Румянцева, ул. Свободы, ул. Чайковского. А когда делать будете — непонятно, — обратилась Наталья Котова на аппаратном совещании к представителю подрядчика — компании «Нижавтодорстрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU