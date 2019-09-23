Стала известна средняя зарплата в Челябинской области
В нашей стране растет заработная плата. К такому выводу пришли аналитики, рейтинга РИА Новости. Правда, темпы роста за первые шесть месяцев года были в регионах разные.
Более всего, на 14,7%, средний заработок вырос в Костромской области — до 26 900 руб в месяц.
Челябинская область — на 64 месте (из 85 строк рейтинга). Наша средняя зарплата в первом полугодии выросла на 5,8%, до 31 859 руб.
У соседей-свердловчан средняя зарплата по области - 34 672 руб (43 строка рейтинга).
Если вы хотите погнаться за «длинным рублем», вот вам ТОП-5 по средним заработкам в стране:
— Ямало-Ненецкий автономный округ: 90 369 руб;
— Москва: 79 535 руб;
— Магаданская область: 77 839 руб;
— Ненецкий автономный округ: 76 454 руб;
— Сахалинская область: 73 224 руб;
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ИСТОЧНИК KP.RU