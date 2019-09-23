Житель Челябинска выплатит государству 4 млн рублей за неудачный подкуп сотрудника Росреестра
Калининский районный суд огласил приговор 46-летнему жителю Челябинска, который выступил посредником при передачи двух крупных взяток сотруднику Росреестра.
Передав сотруднику Росреестра в общей сложности 530 тысяч рублей, осужденный пытался склонить его к незаконной регистрации прав на два здания по проспекту Ленина, 21, и по улице Дзержинского, 93А (тут расположен торговый комплекс «Стрелец» — ред.).
— Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. — Обвиняемый в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к 4,5 годам условно и обязали выплатить государству штраф в размере 4,1 млн. рублей.
Имущество осужденного арестовано.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU