2019-09-23T17:31:37+03:00
Происшествия

Житель Челябинска выплатит государству 4 млн рублей за неудачный подкуп сотрудника Росреестра

Осужденный пытался незаконно зарегистрировать право собственности на недвижимые объекты
Лидия ПЕСКОВА
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Расчет оказался ошибочным.Расчет оказался ошибочным.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Калининский районный суд огласил приговор 46-летнему жителю Челябинска, который выступил посредником при передачи двух крупных взяток сотруднику Росреестра.

Передав сотруднику Росреестра в общей сложности 530 тысяч рублей, осужденный пытался склонить его к незаконной регистрации прав на два здания по проспекту Ленина, 21, и по улице Дзержинского, 93А (тут расположен торговый комплекс «Стрелец» — ред.).

— Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. — Обвиняемый в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к 4,5 годам условно и обязали выплатить государству штраф в размере 4,1 млн. рублей.

Имущество осужденного арестовано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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