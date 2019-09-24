В Челябинской области 12 человек попали в больницу после контакта с бешеной кошкой

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-24T18:28:11+03:00

Никто из них не знал, что животное заражено опасным вирусом

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в поселке Веселовка под Юрюзанью. В семье местных жителей тяжело заболела кошка. Домашнюю любимицу лечили от перитонита. За несчастной ухаживали как хозяева, так и приехавшие в гости друзья из Уфы. Однако спасти питомицу не удалось.

После гибели животного сотрудники лаборатории ветеринарной медицины установили, что кошка была заражена бешенством.

В результате 12 человек, которые контактировали с больной кошкой, теперь проходят лечение в больнице. Им назначен курс прививок от бешенства.

— В поселке объявлен карантин. Специалисты ветслужбы прошли по дворам и привили 29 кошек и 30 собак. — сообщили межрегиональном управлении № 72 ФМБА России по городу Трехгорный и Усть-Катаву Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU