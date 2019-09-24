2019-09-24T18:28:11+03:00
Общество

В Челябинской области 12 человек попали в больницу после контакта с бешеной кошкой

Никто из них не знал, что животное заражено опасным вирусом
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В поселке, где произошел инцидент, объявлен карантинВ поселке, где произошел инцидент, объявлен карантинФото: Марина ПОЛЯКОВА
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Инцидент произошел в поселке Веселовка под Юрюзанью. В семье местных жителей тяжело заболела кошка. Домашнюю любимицу лечили от перитонита. За несчастной ухаживали как хозяева, так и приехавшие в гости друзья из Уфы. Однако спасти питомицу не удалось.

После гибели животного сотрудники лаборатории ветеринарной медицины установили, что кошка была заражена бешенством.

В результате 12 человек, которые контактировали с больной кошкой, теперь проходят лечение в больнице. Им назначен курс прививок от бешенства.

— В поселке объявлен карантин. Специалисты ветслужбы прошли по дворам и привили 29 кошек и 30 собак. — сообщили межрегиональном управлении № 72 ФМБА России по городу Трехгорный и Усть-Катаву Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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