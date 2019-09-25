2019-09-25T07:55:26+03:00
Происшествия

В военном городке под Челябинском на девочку напал маньяк

Пострадавшая сообщила приметы мужчины
Ирина Фадюшина
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Жители поселка Шагол сообщили, что тоже видели мужчинуЖители поселка Шагол сообщили, что тоже видели мужчинуФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сообщение о нападении, которое случилось накануне утром, появилось в группе «Шагол Челябинск ЧВВАКУШ» в социальной сети. Автор поста предпочел остаться неназванным.

— Около 8:30 утра, когда дочь шла с остановки ЧВВАКУШ, в бору напал мужчина на нее, стал хватать, трогать везде. Дочь смогла его оттолкнуть и побежала. Он ее до самого детского сада преследовал, догонял. Потом кто-то шел навстречу, он развернулся и убежал в лес, — говорится в сообщении.

Мужчине на вид 30-40 лет, рост примерно 166-170, волосы темные, одет в темно-синее трико и серый свитер.

— Предупредите пожалуйста детей и сами будьте осторожны, неизвестно пока, случайный залетный, либо постоянный маньяк у нас завелся, — пишет автор поста.

В комментариях один из пользователей рассказал, что видел этого мужчину возле алкомаркета по улице Молодова. Пострадавшим советуют написать заявление в правоохранительные органы.

В полиции города прокомментировали, что заявлений от родителей девочки пока не поступало.

— Если в отношении вас совершено преступление, следует незамедлительно обращаться в полицию, — напомнили в пресс-службе УМВД по Челябинску. — Сотрудники полиции обязательно приедут, зарегистрируют сообщение и проведут проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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