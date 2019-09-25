2019-09-25T12:17:02+03:00
Общество

В центре Челябинска установят памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

Место для монумента выбрали жители
Ирина Фадюшина
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Фото: cheladmin.ruФото: cheladmin.ru
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Установку памятника выдающемуся татарскому народному поэту, публицисту, общественному деятелю власти обсудили с горожанами через портал «Активный житель74». Инициативу поддержали более половины участников опроса.

За то, чтобы монумент появился в сквере на пересечении улиц Воровского, Блюхера и Свердловского проспекта высказались 293 челябинца (55.28% от общего числа голосов), сообщили в администрации Челябинска. 67 респондентов (12.64%) поддерживают установку памятника, но в другом месте, а 170 человек (32,08%) высказались против.

— От всей души благодарю челябинцев, принявших участие в опросе и поддержавших идею установки памятника Габдулле Тукаю! Он не просто увековечит память выдающегося поэта, а станет украшением южноуральской столицы, символом дружбы и добрых отношений между представителями разных народов, проживающих на Южном Урале, — прокомментировала итоги опроса председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

Сейчас ведутся работы по благоустройству сквера Воровского. Будет сформирована тропиночная сеть, высадят кустарники и деревья, разобьют цветочные клумбы, поставят скамейки для отдыха, смонтируют освещение. Уже этой осенью новый памятник украсит сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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