Юная певица из Челябинска спела на «Вечернем Урганте»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-26T10:49:51+03:00

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В популярном вечернем шоу Ивана Урганта 25 сентября выступила Алена Швец. Это начинающая, но очень перспективная молодежная звезда. Только во «ВКонтакте» за ее творчеством следят почти 170 тысяч подписчиков. Ее стиль напоминает других кумиров молодежи — певиц Монеточку и Гречку.

Сейчас Алена живет в Санкт-Петербурге. Сюда она переехала по достижению совершеннолетия. А до этого росла и училась в Челябинске. Любопытно, что свой творческий псевдоним девушка пишет как «алёна швец».

На шоу «Вечерний Ургант» представили новый альбом челябинки и пригласили всех на презентацию пластинки. Она пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Судя по странице в соцсетях, в гастрольном плане артистки родного города пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/734274" frameborder="0"></iframe> Певица алёна швец на шоу Ивана Урганта.

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ИСТОЧНИК KP.RU