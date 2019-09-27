«Может, еще и кольцом будете платить!?»: в Челябинске кондукторы отказываются принимать плату за проезд по Apple Watch

СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-27T06:58:11+03:00

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До чего техника дошла! Оплачивать покупки и проезд в транспорте сегодня можно не только наличкой или картой, но и с помощью телефона и даже часов. Правда, о последних знают не все кондукторы.

— Первый раз кондуктор трамвая не принял у меня оплату по NFC через Apple Watch. Мол, на обучении говорили, что платят телефоном или карточкой, про часы не говорили, значит и принимать не буду. Пытался объяснить, что там такой же беспроводной чип, но кондуктор уперлась, начала грубить. Сказала: «Может еще и кольцом будете платить?» и добавила, что ей пофиг, — рассказал пассажир Константин в группе «Челябинский транспорт» в ВК.

Мнения подписчиков паблика разделились.

— Заколебали выпендриваться! — прокомментировал Андрей Усов.

— Автор поста должен понимать, что среди кондукторов много женщин за 50, которые не разбираются в современных технологиях, — написала Екатерина Налесник.

А более продвинутая часть пользователей соцсети настаивает на том, что нет никакой разницы между оплатой часами и, например, телефоном. Технология в точности такая же: нужно только приложить аппарат к терминалу.

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ИСТОЧНИК KP.RU